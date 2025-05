Violenza di genere Nordio sciocca il Senato | Il braccialetto elettronico dà l’alert poi sta alla vittima

Il dibattito sulla violenza di genere ha attraversato il Senato, con l'intervento di Nordio che ha suscitato scalpore. La questione del braccialetto elettronico, strumento controverso per la sicurezza delle donne, è tornata al centro della discussione, sollevando interrogativi sull'efficacia e sulle responsabilità delle vittime. La tecnologia può davvero garantire una protezione adeguata?

Il tema della sicurezza delle donne e della prevenzione dei reati attraverso strumenti tecnologici continua a far discutere. Durante un recente confronto istituzionale, sono emerse riflessioni critiche sull’efficacia di uno degli strumenti più dibattuti: il braccialetto elettronico. Al centro dell’attenzione, le tempistiche di reazione e la reale possibilità di impedire che un potenziale aggressore raggiunga la sua vittima, nonostante i vincoli imposti dal dispositivo. Nordio: “Il braccialetto elettronico non basta”. “ Il funzionamento del braccialetto elettronico è molto spesso incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone: nel momento dell’allarme nei confronti di una persona, molto spesso la vittima si trova ad una distanza non compatibile con l’intervento delle forze dell’ordine”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo durante una sessione di domande e risposte al Senato. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Violenza di genere, Nordio sciocca il Senato: “Il braccialetto elettronico dà l’alert, poi sta alla vittima”

