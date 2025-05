Violenza al Campus Einaudi di Torino preso d’assalto un evento contro l’antisemitismo

Un grave episodio di violenza ha interrotto l'evento "Per le Università Come Luogo di Democrazia e di Contrasto all'Antisemitismo" presso il Campus Einaudi di Torino. Questo attacco non solo ha messo in pericolo la sicurezza dei partecipanti, ma ha anche sollevato interrogativi fondamentali sulla libertà accademica e sull'importanza del dialogo in un contesto universitario.

Un grave episodio di violenza si è verificato presso il Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino, mettendo a rischio non solo la sicurezza fisica dei partecipanti, ma anche i principi stessi di libertà accademica e di espressione. L’evento “Per le Università Come Luogo di Democrazia e di Contrasto all’Antisemitismo”, promosso da alcune associazioni studentesche, è stato interrotto da un gruppo di attivisti pro-Palestina che ha fatto irruzione nell’aula designata per la conferenza. Il gruppo – descritto come organizzato e intenzionato a impedire lo svolgimento dell’iniziativa – ha urlato slogan, tra cui “Intifada”, e ha aggredito fisicamente alcuni promotori, arrivando a minacciare, insultare e persino sputare sui presenti. Un telefono cellulare sarebbe stato sottratto a uno degli organizzatori, presumibilmente per impedire la documentazione delle violenze. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Violenza al Campus Einaudi di Torino, preso d’assalto un evento contro l’antisemitismo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torino, da attivisti Pro-Palestina «sputi e violenza verbale e fisica contro gli studenti ebrei»: la denuncia

Come scrive msn.com: «Sputi e violenza verbale e fisica contro gli studenti ebrei». Lo denuncia l'Unione dei giovani ebrei italiani, in merito a quanto accaduto ...

Torino, studenti ebrei aggrediti al Campus Einaudi: “Ci hanno sputato e picchiato”

Si legge su giornalelavoce.it: L’Ugei denuncia un’irruzione violenta di attivisti pro-Palestina durante un evento contro l’antisemitismo: “Grida di Intifada, cellulare rubato, nessuna possibilità di dialogo” ...

Al Campus Einaudi attivisti pro Pal contro la conferenza pro Israele. L'Unione giovani ebrei: «Sputi e violenza, calpestata libertà d'espressione»

Come scrive torino.corriere.it: Un centinaio di attivisti pro Palestina ha contestato lo svolgimento della conferenza «Il manifesto nazionale per il diritto allo studio - per l'università come luogo di dialogo, di democrazia e di co ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.