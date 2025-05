Violento scoppio nel porto in Italia | fiamme ovunque è panico

Un violento scoppio ha infranto la calma dell’Arsenale militare di Taranto la mattina di oggi, giovedì 15 maggio, quando una batteria di alimentazione a bordo del sommergibile Longobardo è esplosa, dando origine a un rapido e allarmante incendio. L’unità, in sosta nel Mar Piccolo, è stata teatro di fiamme che si sono levate in un denso pennacchio di fumo visibile da tutta la zona portuale. Sul battello erano presenti diversi marinai: allarme immediato e pronto evacuamento del personale, tra cui tre militari lievemente intossicati e curati in via precauzionale dal personale sanitario di bordo. Nessuno ha riportato ferite gravi. Contemporaneamente, i vigili del fuoco del comando di Taranto, coadiuvati da squadre della Marina militare, hanno spento le fiamme in pochi minuti, evitando che l’incendio si propagasse ad altri compartimenti dell’arsenale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

