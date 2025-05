Violenta una ragazzina di 15 anni in auto a Milano | arrestato 30enne

Un tragico episodio ha scosso Milano, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver abusato di una ragazzina di 15 anni. L'incontro, inizialmente pensato come una serata spensierata tra amici, si è trasformato in un incubo quando l'uomo ha aggredito la giovane mentre erano soli in auto. La ragazza ha trovato il coraggio di confidarsi con qualcuno.

L’avrebbe invitata a uscire: una serata in compagnia di alcuni amici, in giro per qualche bar e infine in discoteca. Mentre si dirigevano nel locale, una volta rimasti soli in auto, l’uomo però avrebbe abusato della ragazzina che ha 15 anni. La giovane poi si sarebbe confidata con la sua. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Violenta una ragazzina di 15 anni in auto a Milano: arrestato 30enne

Approfondimenti da altre fonti

Violenta una ragazza di 15 anni dopo averla fatta bere in discoteca: arrestato un uomo

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Violenta una ragazzina di 15 anni in auto a Milano: arrestato 30enne

Riporta milanotoday.it: L'uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia locale e ora si trova ai domiciliari. L'episodio risale allo scorso 1 novembre: la ragazzina ha raccontato tutto alla sua terapeuta e poi ha denunci ...

Milano, ragazzino di 15 anni strangola un'anziana e lo racconta alla madre. Lei chiama la polizia

Segnala rainews.it: Omicidio nel pomeriggio a Milano, in via Antonini, zona sud della città, vittima un'anziana. A ucciderla sarebbe stato un ragazzino di 15 anni: tornato a casa, avrebbe raccontato alla madre di aver st ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ragazzina di 12 anni venduta in sposa dai genitori in Spagna: arrestati

In un caso sconvolgente emerso da Malagon, in Spagna, una ragazzina di soli 12 anni è stata "venduta" in sposa dai propri genitori per la somma di tremila euro.