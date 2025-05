Violenta la fidanzata costringendola a un rapporto in aperta campagna 40enne di Bitonto condannato a 5 anni

Un uomo di 40 anni di Bitonto è stato condannato a 5 anni di carcere per aver perpetrato atti di violenza contro la sua ex fidanzata. L'accusa include maltrattamenti, lesioni e un episodio di violenza sessuale avvenuto in aperta campagna, gettando luce su una triste realtà di abusi domestici.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Bitonto per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale nei confronti della sua ex convivente.

