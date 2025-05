Vinti 500mila euro a Ravenna con un Gratta e Vinci da 5 euro

La fortuna ha sorriso a Ravenna, dove un fortunato giocatore ha vinto 500mila euro grazie a un gratta e vinci da 5 euro della serie Numerissimi. Questa straordinaria vincita segna un altro successo della Dea Bendata nella cittĆ romagnola, riportando l'attenzione sulle opportunitĆ offerte dai lotton dei piccoli tagliandi.

Ravenna, 15 maggio 2025 ā€" Ā La Dea Bendata ha bussato ancora una volta a Ravenna. Sono stati infatti vinti 500mila euro col Gratta e Vinci: una super vincita con i Numerissimi, un tagliando da 5 euro. "I tagliandi della serie NumerissimiĀ ā€" segnala lā€™agenzia Agimeg ā€" hanno infatti regalato due vincite eccezionali del valore di 500.000 euro ciascuna. Le cittĆ baciate dalla fortuna sono state Ravenna e Milano. Queste vincite si sono verificate nellā€™ultima settimana, dal 12 al 18 maggio 2025ā€. Ma come funziona esattamente il Gratta e Vinci NumerissimiĀ che ha distribuito queste consistenti somme? Il tagliandoĀ ha un costo di 5 euro. Giocare ĆØ semplice: bisogna scoprire ā€œi tuoi numeriā€™ e i ā€˜numeri vincentiā€™: se si trova una corrispondenza, si vince lā€™importo corrispondente indicato sotto il numero trovato.

