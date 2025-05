Vinarcik lascia definitivamente la Juventus Next Gen | il portiere firma fino al 2028 con l’Arouca Tutti i dettagli

Vinarcik lascia definitivamente la Juventus Next Gen: l’aggiornamento sul futuro del portiere slovacco. Jakub Vinarcik lascia definitivamente la Juventus Next Gen. Il portiere classe 2005, andato in prestito a gennaio all’ Arouca, ha firmato un contratto fino al 2028 con il club portoghese salutando ufficialmente i colori bianconeri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Futebol Clube de Arouca (@fcaroucaoficial) COMUNICATO – «Jakub Vinarcik, giovane internazionale slovacco, resterà nei Lupi di Arouca! FC Arouca comunica di aver raggiunto un accordo con Juventus per il trasferimento del giocatore». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

