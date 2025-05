‘Vietato a sinistra’ dieci interventi femministi su temi scomodi che la sinistra non affronta

Voglio segnalare la presentazione di un libro assai interessante e originale, Vietato a sinistra, dieci interventi femministi su temi scomodi, che si terrà martedì prossimo a Roma presso l’Archivio Centrale dell’Udi in via Penitenza 37. E’ un testo collettaneo con contributi di diverse autrici che affrontano varie questioni – La misura della parità, La cancellazione della madre attraverso la legge sull’affido condiviso, C’era un’assemblea civica sulla genitorialità sociale a Milano, Mercato libertà e censura del pensiero, Prostituzione, pornografia e libertà, La ‘rivoluzione gentile’ non è più gentile, I sessi sono due come oltraggio all’inclusività, Vietato dire donna, Il femminismo al tempo del RUNTS, ‘Per me le cose sono due’, la parola femminista tra svuotamento e risignificazione – edito da Castelvecchi, curato da Daniela Dioguardi e introdotto da Francesca Izzo, due nomi molto significativi del panorama del femminismo della differenza. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

