VIDEO Vigili del fuoco addestramento speciale per ritrovare le persone sepolte tra le macerie

Dal 12 al 15 maggio, il campo macerie di ANPAS ha ospitato un'importante fase di re-training per il team interregionale USAR Medium, composto da vigili del fuoco delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria. Attraverso esercitazioni speciali, i partecipanti hanno messo alla prova le proprie competenze nel ritrovare persone sepolte tra le macerie, affrontando scenari complessi e innovativi.

