VIDEO | Più occupazione 37% e maggiori presenze turistiche | gira l' economia a Pescara

Pescara vive un momento di vitalità economica, con un aumento dell'occupazione che raggiunge il 37%, soprattutto nei servizi, e una crescita delle presenze turistiche. Il commercio si stabilizza grazie a un equilibrio tra chiusure e nuove aperture. Questi dati positivi sono stati analizzati dal professor Pino Mauro, che offre una visione approfondita su questa ripresa.

Pescara in salute dal punto di vista economico: cresce l'occupazione, con particolare riferimento ai servizi (74,8%), aumentano le presenze turistiche e il commercio resiste, perché c'è una sorta di bilanciamento tra chiusure e nuove aperture. A riferirlo è il professor Pino Mauro, che ha fornito.

