VIDEO | Nervoso al controllo dei carabinieri aveva nel furgone oltre 4 chili di cocaina | arrestato 47enne

Un 47enne maltese è stato arrestato a Messina durante un controllo dei carabinieri, sorpreso con oltre quattro chili di cocaina nel furgone. L'operazione ha rivelato un'importante attività di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il narcotraffico.

Sbarca a Messina con oltre quattro chili di cocaina. E' stato arrestato in flagranza di reato, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, un 47enne cittadino maltese, in ordine al reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del.

