VIDEO | Morti all' archivio di Stato condannati gli ex direttori e due consulenti di Igeam

Quattro ex dirigenti e consulenti dell'Archivio di Stato di Arezzo sono stati condannati per la tragedia che ha causato la morte di Piero Bruni e Filippo Bagni, vittime di una fuga di gas argon dall'impianto antincendio. La sentenza stabilisce con chiarezza le responsabilità dei dirigenti coinvolti in questa tragica vicenda.

Quattro condanne per la tragedia dell'Archivio di Stato. Secondo il tribunale di Arezzo le responsabilità per la morte di Piero Bruni e Filippo Bagni, i due dipendenti scomparsi a causa di una fuoriuscita di gas argon dall'impianto anticendio, sono da addebitare ai due ex direttori, Claudio. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - VIDEO | Morti all'archivio di Stato, condannati gli ex direttori e due consulenti di Igeam

Morti all'Archivio di Stato, quattro condanne

Segnala rainews.it: La sentenza al processo per la morte di due dipendenti dell'archivio uccisi dal gas argon dell'impianto antincendio. Condannati i vertici dell'Archivio. Il direttore Saviotti: "Sentenza beffa" ...

Morti all'Archivio di Stato di Arezzo: quattro condanne e sette assoluzioni, la sentenza del processo di primo grado

corrierediarezzo.it scrive: Quattro condanne (con sospensione della pena) e sette assoluzioni. Si è concluso, davanti al giudice Giorgio Margheri del tribunale di Arezzo, il processo di primo grado per la morte di Piero Bruni e ...

Morti all’Archivio di Stato. È il giorno della sentenza. Ecco chi rischia di più

Segnala msn.com: Sono undici gli imputati con dieci richieste di condanna, tutte sotto i due anni. Filippo Bagni e Piero Bruni rimasero asfissiati dal gas argon nel settembre 2019 .

