VIDEO | Messina raccoglie 90 chili di imballaggi per abitante contro i 60 in Sicilia firmato protocollo d' intesa all' Università

Messina si distingue per la raccolta di 90 chili di imballaggi pro capite, superando la media siciliana di 60. Oggi, all'Università, è stato firmato un Protocollo d’intesa tra Comune e Messina Servizi Bene Comune per accelerare verso il 65% di raccolta differenziata, coinvolgendo gli studenti, in particolare i fuorisede, in un'importante iniziativa di sostenibilità.

Per arrivare al più presto al 65% di raccolta differenziata Comune e Messina Servizi Bene Comune si affidano all'Università e alle migliaia di studenti, tantissimi i fuorisede. Oggi in Ateneo è stato siglato un nuovo Protocollo d’intesa tra Università, Comune, Conai – Consorzio Nazionale. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Messina raccoglie 90 chili di imballaggi per abitante contro i 60 in Sicilia, firmato protocollo d'intesa all'Università

