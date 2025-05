VIDEO- FOTO Giro d’Italia | Irpinia in rosa | entusiasmo a metà

Tempo di lettura: 2 minuti Il grande spettacolo del Giro d’Italia contagia anche l’Irpinia protagonista della sesta tappa dell’edizione numero 108 dalla carovana a due ruote partira lo scocro 9 maggio dall’Albania, con 21 tappe per l’arrivo a Roma passando per la Campania, e per l’Irpinia, nella tappa numero sei “ Potenza – Napoli ” per 226 km. Un lungo ed avvincente tratto per 90 chilometri, come fosse una semitappa ha attraversato la provincia di Avellino con i ciclisti entrati odal Valico di Monte Carruozzo e poi scendendo pper Pescopagano, hanno toccato il territorio irpino a S ant’ Andrea di Conza, Conza della Campania, Lioni, e dallo svincolo di Volturara Irpina Carovana Rosa ad Atripalda fino ad Avellino, affrontando successivamente la salita di Monteforte Irpino verso Baiano dove però la tappa è stata neutralizzata a causa di una maxi caduta. 🔗Leggi su Anteprima24.it

