VIDEO Corsa dei Ceri di Gubbio finita l' attesa per il giorno più lungo dell' anno

Nel cuore di Gubbio, l'attesa è finalmente finita: è tempo della Corsa dei Ceri! I tre santi, sfilando dalla chiesetta dei Muratori, danno inizio a una festosa processione. Tra il suono dei tamburi e gli squilli di tromba, la città si prepara a rendere omaggio a Sant'Ubaldo, segnando il clou della giornata più lunga dell'anno.

I tre santi escono dalla chiesetta dei Muratori e inizia la processione per le vie della città e l'omaggio alla statua di sant'Ubaldo, tra squilli di tromba e il suono dei tamburi. Gubbio si prepara alla Corsa dei Ceri e alla giornata più lunga dell'anno. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - VIDEO Corsa dei Ceri di Gubbio, finita l'attesa per il giorno più lungo dell'anno

Approfondimenti da altre fonti

Squarta, corsa dei Ceri è qualcosa che ti entra dentro

Segnala msn.com: "La corsa dei Ceri è qualcosa che ti entra dentro. È passione, è fede, è un'identità che si rinnova ogni anno. (ANSA) ...

Gubbio, ufficializzata la mappa delle mute nel nuovo percorso dei Ceri in piazza Quaranta Martiri

ilmessaggero.it scrive: GUBBIO - Il cambiamento del percorso dei Ceri per il cantiere in piazza Quaranta Martiri, annunciato a due settimane dalla corsa del 15 maggio, ha spinto i ceraioli a studiare subito il ...

Festa dei Ceri di Gubbio: tutte le info!

Riporta msn.com: Gubbio, passione umbra ... offrivano questi giganteschi ceri per omaggiare i loro protettori. Qui la devozione si è spinta oltre, fino a diventare una corsa. Dalle ore 18.00, dopo la benedizione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Assetto Corsa Competizione | Il DLC GT World Challenge ? su Steam

Un nuovissimo circuito creato con tecnologia LaserScan, due nuovi veicoli, oltre 60 livree, tutti i team della stagione 2020 della GT World Challenge, nuovi algoritmi per l?IA, un generale miglioramento delle performance di gioco e tanto altro.