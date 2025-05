VIDEO Che rischio sul finale al Giro d’Italia | dei manifestanti rischiano di far cadere i corridori

Una giornata folle al Giro d’Italia 2025. La caduta generale che ha costretto la giuria di gara a fermare la corsa, per poi neutralizzare i tempi, non è l’unica cosa accaduta nella sesta tappa con arrivo a Napoli. Pochi chilometri prima dell’arrivo, infatti, i fuggitivi di giornata, Enzo Paleni e Taco van der Hoorn, hanno visto dei manifestanti tagliare la strada in modo pericolosissimo, trovandosi costretti a fermarsi, rinunciando così alle possibilità di provare a vincere la tappa. Pochi secondi dopo sul percorso anche il gruppo, lanciato a 60 kmh, che per fortuna è riuscito ad evitare il pericolo. Il transalpino a Sporza ha così commentato: “All’improvviso, me li sono trovati davanti a me. Con una corda e chissà cos’altro aveva. Mi sono dovuto completamente fermare. Stavo provando ad andare dritto, ma mi sono dovuto fermare, perché mi hanno bloccato la strada. 🔗Leggi su Oasport.it

