victoria beckham veste kate middleton col tailleur da quasi 2mila euro

Kate Middleton torna alla ribalta con un look sofisticato e deciso firmato Victoria Beckham. Per la cerimonia del “Queen Elizabeth II Award for British Design”, a Londra, è stato premiato Patrick McDowell ma tutti gli occhi erano puntati su di lei. La principessa sta scrivendo un nuovo capitolo nella narrazione pubblica della famiglia reale: quello di una donna forte, consapevole e profondamente legata al suo ruolo di rappresentanza e ispirazione per milioni di persone nel Regno Unito e nel mondo. Il power-look scelto per l’evento. Kate Middleton in tailleur verde oliva Non è uno di quegli outfit che passano inosservati: per la consegna del “Queen Elizabeth II Award for British Design”, Kate Middleton ha sfoggiato un completo sartoriale verde oliva firmato Victoria Beckham, che costa 1580 euro. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

