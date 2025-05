Vicenza maltrattamenti in un asilo nido privato di Schio | arrestate due delle tre proprietarie

Due delle tre proprietarie di un asilo nido privato di Schio, in provincia di Vicenza, sono state arrestate per maltrattamenti nei confronti dei bambini. L'operazione, condotta dai carabinieri, è scaturita da segnalazioni che hanno portato a un'indagine approfondita, coordinata dalla Procura di Vicenza, rivelando gravi abusi in un ambiente educativo.

(Adnkronos) – Maltrattavano i bambini. Per questo due delle tre titolari di un asilo nido privato di Schio sono state arrestate dai carabinieri di Vicenza. L'indagine è partita da alcune segnalazioni fatte agli stessi militari scledensi.  L'attivitĂ investigativa, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha confermato che effettivamente le due socie proprietarie dell'asilo, in alcune circostanze, .

Vicenza, maltrattamenti in un asilo nido privato di Schio: arrestate due delle tre proprietarie

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Maltrattavano i bambini. Per questo due delle tre titolari di un asilo nido privato di Schio sono state arrestate dai carabinieri di Vicenza. L'indagine è partita da alcune segnalazioni ...

Schio, maltrattavano i bimbi: arresti domiciliari per due maestre di un asilo nido privato

Secondo rainews.it: Maltrattamenti ai bambini di un asilo nido privato. È accaduto a Schio, in provincia di Vicenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza differita due delle tre titolari della struttura educativa, ...

Due titolari di asilo nido a schio arrestate per maltrattamenti sui bambini

gaeta.it scrive: Due titolari dell'asilo nido privato di Schio, in provincia di Vicenza, sono state arrestate dai carabinieri su disposizione della Procura di Vicenza per presunti maltrattamenti ai danni dei bambini a ...

