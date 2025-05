Vicenza maltrattamenti in un asilo nido privato di Schio | arrestate due delle tre proprietarie

Due delle tre proprietarie di un asilo nido privato a Schio sono state arrestate dai carabinieri di Vicenza per maltrattamenti sui bambini. L'operazione è scaturita da segnalazioni ricevute dai militari, avviando un'indagine coordinata dalla Procura di Vicenza che ha svelato una situazione preoccupante all'interno della struttura.

(Adnkronos) – Maltrattavano i bambini. Per questo due delle tre titolari di un asilo nido privato di Schio sono state arrestate dai carabinieri di Vicenza. L’indagine è partita da alcune segnalazioni fatte agli stessi militari scledensi.  L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha confermato che effettivamente le due socie proprietarie dell’asilo, in alcune circostanze, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

