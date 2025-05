Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si sta normalizzando sulle principali arterie stradali della Regione Tuttavia sul grande raccordo anulare abbiamo ancora qualche rallentamento in carreggiata esterna tra Ardeatina e Appia file sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e fino a Portonaccio in direzione della raccordo verso Ostia permangono le code sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede e sulla via del mare 3 raccordo ed è di fine nell'ambito della trasporto ferroviario ricordiamo che domani 16 maggio sulla linea fl3 roma-viterbo alcuni treni potranno subire modifiche di orario e limitazioni di percorso a causa di alcuni lavori di manutenzione programmata nella stazione di Viterbo Porta Romana tutti i dettagli sul nostro sito infomobilità spa. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 20:25