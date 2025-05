Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di altre le info mobilità un servizio della regione Lazio migliora la situazione sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna Tuttavia permangono code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna file tra Cassia Veientana e Salaria mentre si rallenta tra Nomentana e Prenestina verso via permangono le code sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede e sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia sulla Casilina traffico intenso è rallentato tra Tor Bella Monaca e Borghesiana nei due sensi ed infine nell'ambito della trasporto ferroviario ricordiamo che domani 16 maggio sulla linea fl3 roma-viterbo alcuni treni potranno subire modifiche di orario è l'imitazione di percorso a causa di alcuni lavori di manutenzione programmata nella stazione di Viterbo Porta Romana tutti i dettagli sul nostro sito infomobilità spa. 🔗Leggi su Romadailynews.it

