Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a cura trafficato che la grande raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana code a tratti anche interna tra Cassia Veientana e Prenestina si rallenta sempre per traffico intenso sulla tratto Urbano della A24 tra Togliatti e il raccordo In quest'ultima direzione sempre in uscita da Roma traffico intenso è rallentato sulla Roma Fiumicino tra via Laurentina e il raccordo verso Ostia permangono le code da Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede e sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia infine nell'ambito del trasporto ferroviario ricordiamo che domani 16 maggio sulla linea fl3 roma-viterbo alcuni treni potranno subire modifiche di orario e limitazioni di percorso a causa di alcuni lavori di manutenzione programmata nella stazione di Viterbo Porta Romana tutti i dettagli nostro sito infomobilità Astral Spa punto. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 19:10