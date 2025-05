Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dall'abitazione piastrelle di immobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana interna code tra Cassia e Flaminia è tra Nomentana e Prenestina file sempre per traffico intenso Anche sul tratto Urbano della A24 tangenziale est e Tor Cervara in direzione della raccordo sempre in uscita da Roma code sulla roma-fiumicino tra Viale Isacco Newton ed il raccordo sulla diramazione Roma nord si sono formate Code in questo caso per un veicolo in panne tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1 milano-napoli raccomandiamo prudenza incolonnamenti per traffico sulla Colombo tra via di mezzo e via di Malafede verso Ostia sempre verso Ostia file anche sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia infine traffico intenso è rallentato sulla Pontina tra Spinaceto e di Lara in quest'ultima direzione è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e alla prossima aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

