Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 16 | 25

in primo piano ancora il grande raccordo anulare circolazione già piuttosto intensa sull'intero anello in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana interna code tra Cassia Veientana e Flaminia mentre si rallenta tra Prenestina e tra Pisana e Aurelia Qualche rallentamento sempre per traffico intenso sulla tratto Urbano della A24 tra Togliatti e Tor Cervara in direzione della raccordo Colombo è stato rimosso il veicolo in panne Tuttavia permangono code tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia file anche sulla via del mare tra il raccordo e Vitinia sempre direzione Ostia ed infine ricordiamo che la Protezione Civile del Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla dal pomeriggio di oggi e per le successive 69 ore Si prevedono sul Lazio sparse anche a carattere di rovescio o temporale un ulteriore invito quindi a moderare la velocità e a rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che mi precede

