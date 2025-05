Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente avvenuto in A1 sulla direttrice a Romana tra Ferentino e Anagni in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci sentiamo sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in interna permangono rallentamenti ma per traffico tra le uscite Casilina Appia Instant article allentato con code dall'appia la Casilina andiamo da sulla Cassia un incidente la causa delle cose tra via Bracciano e via al sesto miglio nelle due direzioni le altre notizie il trasporto ferroviario oggi è giovedì 15 maggio per lavori di manutenzione sulle rotaie nell'ambito delle stazione di Viterbo Porta Romana Roma Ostiense alcuni treni regionali della linea fl3 Roma Cesano Viterbo possono subire modifiche fino alle 12:30 È attivo il servizio bus da Viterbo Porta Romana a Vetralla e viceversa sulla stessa linea domani venerdì 16 maggio dalle ore 9 alle 11:30 alcuni treni regionali possono subire variazioni di orario l'imitazione di percorso Jesus con bus da Cesano a Roma Ostiense e viceversa infine lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia in programma per sabato 17 maggio ricordiamo è stato revocato il servizio Sara Dunque regola Regina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

