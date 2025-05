Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio focus sulla Cristoforo Colombo risolto l'incidente code residue tra via Pindaro via di Malafede direzione raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare in interna per un incidente si sono formate code tra l'uscita e Casilina e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud da parte da Tor Vergata ora il traffico sul tratto Urbano della Roma Teramo cos'è il momento localizzate tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro Le altre notizie il trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Firenze la circolazione in precedenza rallentata in direzione Firenze terminato il controllo tecnico al treno in prossimità di Valdarno e ora in ripresa i treni alta velocità possono essere instradati comunque sulla linea convenzionale con possibili ritardi fino a 45 minuti ancora trasporto ferroviario oggi è giovedì 15 maggio per lavori di manutenzione sulle rotaie nell'ambito delle stazioni di Viterbo Porta Romana Roma Ostiense alcuni treni canali della linea fl3 Roma Cesano Viterbo possono subire modifiche fino alle 12:30 È attivo il servizio bus da Viterbo Porta Romana a Vetralla e viceversa da Gina Pandolfo e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

