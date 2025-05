Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla Cristoforo Colombo per un incidente in precedenza nel quale sono rimaste coinvolte diverse auto permangono le cose da via Guarnieri a via di Mezzocammino esiste coda anche sulla via del mare qui per traffico intenso tra Acilia e Casal Bernocchi nei due casi in direzione raccordo anulare traffico intenso rallentamenti e code interessano da Cassia tra la Storta la Giustiniana è più avanti del raccordo anulare a via Azzarita direzione centro situazione invariata sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente code dal raccordo via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali direzione centro città siamo sul raccordo anulare file in interna dalla diramazione Roma nord alla Nomentana ed alla diramazione Roma Sud alla Appia poi rallentamenti dalla Ardeatina la Roma Fiumicino è attratti dalla Flaminia alla Cassia in esterna Poi rallentamenti dall'aurelia Pescaccio Roma Fiumicino Ostiense anche tra Casine Tiburtina Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Firenze stazione rallentate in direzione Firenze in prossimità di San Donato per un problema un treno i tre subiscono rallentamenti fino a 60 minuti e possono essere instradati sulla linea convenzionale ancora trasporto ferroviario oggi giovedì 15 maggio per lavori di manutenzione sulle rotaie nell'ambito delle stazioni di Viterbo Porta Romana Roma Ostiense alcuni treni regionali della linea fl3 Roma Cesano Viterbo subiscono modifiche dalle 10 alle 12:30 è attivo un servizio Rosa da Viterbo Porta Romana a Vetralla e viceversa gira Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

