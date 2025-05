Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in ulteriore aumento sul Raccordo Anulare in esterna coda tratti dalla Flaminia Pescaccio a seguire per rallentamenti tra Roma Fiumicino Ostiense più avanti dalla Ardeatina alla Tuscolana poi code a tratti dalla Prenestina Tiburtina in internal code anche per un incidente tra asina e Appia rallentamenti per traffico dalla Laurentina la Roma Fiumicino e dalla Flaminia alla Tiburtina sulla tratto Urbano della A24 traffico rallentato con code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro sempre sulla chat Urbano Ma nella direzione opposta code da Tor Cervara al Raccordo Anulare ci sentiamo ora sulla Roma Fiumicino traffico rallentato con code dal raccordo anulare a via della Magliana verso l'Eur andiamo ora sulla Cristoforo Colombo qui che per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte diverse auto file da via Pindaro via Di Mezzocammino in direzione raccordo anulare incidente anche sulla statale Pontina file da via dei rutuli a Pomezia Sud verso Roma andiamo sulla app Varese auto incidente la causa delle code in prossimità della rotonda per via Marco Simone è in quest'ultima direzione Cambiamo argomento lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia in programma per sabato 17 maggio è stato revocato servizio traduco e regolare restiamo nell'ambito del trasporto ferroviario sono previsti per oggi giovedì 15 maggio i lavori di manutenzione sulle rotaie nell'ambito delle stazioni di Viterbo Porta Romana Roma Ostiense pertanto alcuni treni regionali delle fl3 Roma Cesano Viterbo possono subire modifiche dalle 10 alle 12:30 è attivo un servizio bus da Viterbo Porta Romana a Vetralla e viceversa ragione Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

