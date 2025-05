Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto nelle prime ore del mattino sulla rete viaria nello specifico a Roma sul Raccordo Anulare prima i codini interna tra le uscite Casilina e Appia in esterna si rallenta Trionfale Casal del Marmo poi tra Monte Spaccato il Pescaccio e più avanti file tra Prenestina e tibur incolonnamenti sull'altra Urbano della A24 dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo le consolari prime cose sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali stessa situazione sulla Flaminia sul file rispettivamente da raccordo ed a via Barbarano Romano nei due casi fino a via dei Due Ponti sull'Aurelia si sta in coda da raccordo anulare a via Dei mai state tutto in direzione centro Cambiamo argomento lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia in programma per sabato 17 è stato revocato il servizio sarà Dunque regolare restiamo nell'ambito del trasporto ferroviario sono previsti per oggi giovedì 15 maggio i lavori di manutenzione nell'ambito delle stazioni di Viterbo Porta Romana e Roma Ostiense pertanto alcuni treni regionali della linea fl3 Roma Cesano Viterbo possono subire modifiche dalle 10 alle 12:30 è attivo servizio tra Viterbo Porta Romana a Vetralla e viceversa da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

