Via Verde Menna contro la proposta della Regione | No a un bazar sul mare

Il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, Francesco Menna, esprime forte preoccupazione per la proposta avanzata dalla Regione di installare un punto ristoro ogni 300-400 metri lungo la Via Verde. Una scelta che, secondo Menna, rischia di trasformare il litorale in un “bazar. 🔗Leggi su Chietitoday.it

