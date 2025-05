Via per Orio a Bergamo tempi lunghi per la chiusura Il Comune | Lavori a rilento servono verifiche

Tempi lunghi per la chiusura della via per Orio a Bergamo a causa di lavori a rilento e necessità di verifiche da parte del comune. Nel frattempo, a Campagnola è iniziato il cantiere per la nuova piazza, mentre Rfi conferma la priorità per la riqualificazione di via San Bernardino, ritardando l'infrastruttura ferroviaria per l'aeroporto.

TRENO PER L’AEROPORTO. A Campagnola partito il cantiere per la nuova piazza, ma l’opera avrebbe dovuto iniziare in concomitanza con gli scavi della galleria per l’infrastruttura ferroviaria. Rfi: «Priorità a via San Bernardino». 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Via per Orio a Bergamo, tempi lunghi per la chiusura. Il Comune: «Lavori a rilento, servono verifiche»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Via per Orio a Bergamo, tempi lunghi per la chiusura. Il Comune: «Lavori a rilento, servono verifiche»

Si legge su ecodibergamo.it: TRENO PER L’AEROPORTO. A Campagnola partito il cantiere per la nuova piazza, ma l’opera avrebbe dovuto iniziare in concomitanza con gli scavi della galleria per l’infrastruttura ferroviaria. Rfi: ...

Treno per Orio, viaggio lungo il cantiere tra future opere e mucche a zonzo

Lo riporta msn.com: Google Maps si è portato avanti. Se si cerca la zona della Fiera di Bergamo, appaiono già delle linee trasparenti che come strade fantasma si aggirano per i campi disegnando vie, rotonde e un sottopas ...

Via San Bernardino, ponte chiuso e traffico in tilt. «Subito la revisione dei tempi semaforici» - Foto e video

Scrive ecodibergamo.it: Lo snodo nevralgico, quello dove nel pomeriggio di lunedì 14 aprile le conseguenze della nuova viabilità attorno a via San ... Bergamo-Ponte San Pietro e per il treno per Orio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bergamo, Eliana Mascheretti uccide a martellate il cugino Giuliano Mascheretti

Al culmine di una violenta lite colpisce il cugino convivente con un martello e lo uccide. E' successo a Pedrengo, alle porte di Bergamo.