Via Ninfina riaperta dopo la frana

Via Ninfina è finalmente riaperta al traffico dopo oltre due settimane di chiusura a causa di una frana. L'annuncio arriva dal Comune di Bassiano, che ha mantenuto la comunità informata sull'evoluzione della situazione. La viabilità lungo l'arteria è stata ripristinata, tornando così a garantire la sicurezza e la mobilità dei cittadini.

A oltre due settimane dalla frana che ne ha reso necessaria la chiusura, via Ninfina è stata riaperta al traffico. L’aggiornamento arriva direttamente dal Comune di Bassiano che in questi giorni ha costantemente informato i cittadini sulla situazione. L’a viabilità lungo l'arteria è stata. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Via Ninfina riaperta dopo la frana

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma - Tangenziale Est riaperta con 3 giorni d'anticipo

È stato riaperto oggi, alle ore 17, il tratto della Tangenziale Est in direzione Salaria, chiuso dal 23 luglio per lavori di riqualificazione in vista del Giubileo.