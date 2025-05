È una delle principali vie del quartiere Stadera, periferia sud della città. Ma non solo, via Neera è anche una strada dove hanno sede alcune realtà solidali, come l’Alveare, che dal 2012 all’interno della parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa si occupa di progetti per sostenere chi si trova in situazioni di precarietà economica e sociale. Attività che, dall’1 settembre, sarà affiancata anche dall’emporio della Caritas che aprirà in un ex negozio al civico 24. Una strada, che collega piazza Agrippa col Naviglio Pavese, caratterizzata anche dagli stabili popolari dell’ Aler. Una via che comunque “vive“, ben collegata (in via Montegani si sono tram e autobus, e la fermata Famagosta della metro rossa è a circa un chilometro). Lo conferma anche Alessandro Taormina, della calzoleria all’incrocio tra via Neera e via Montegani: "Dal mio punto di vista è un’ottima strada, con tanto passaggio, anche se poi il mio è un lavoro che si basa soprattutto sul passaparola". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Via Neera allo Stadera: "Negozi e solidarietà. Ma mancano parcheggi"