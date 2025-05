Via libera della Camera al decreto Albania con 126 sì

La Camera dei Deputati ha approvato il decreto Albania con 126 voti a favore, 80 contrari e 1 astenuto. Il provvedimento prevede la riconversione dei centri migranti in Albania, passando da hotspot a Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr). Ora il testo sarà esaminato dal Senato per la ratifica finale.

Via libera dell'Aula della Camera al decreto Albania che prevede, in sostanza, la trasformazione dei centri migranti in Albania da hotspot in Cpr. I sì sono stati 126, i no 80 e 1 astenuto. Il testo approvato in prima lettura ora passa all'esame del Senato.

