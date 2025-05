Via libera dal Coreper pronto il 17mo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

Il Coreper ha dato il via libera al 17° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia durante una riunione a Bruxelles. Questo nuovo pacchetto, mirato a intensificare le misure contro Mosca, attende ora l'adozione formale durante il prossimo incontro del Consiglio dell'Unione Europea.

Il Comitato dei rappresentanti degli Stati membri presso l’Ue (Coreper), che prepara tecnicamente le riunioni ministeriali del Consiglio, ha approvato a Bruxelles il 17mo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Il prossimo passaggio dovrebbe essere l’adozione formale del pacchetto al Consiglio Affari esteri di martedì 20 maggio. Lo hanno riferito fonti diplomatiche a Bruxelles. A quanto si apprende, per l’approvazione delle ulteriori sanzioni mancano solo il via libera dei parlamenti nazionali di due Stati membri. Il pacchetto contiene misure ancora più dure contro la “flotta ombra” (quasi 200 navi, comprese le petroliere), che aggira le sanzioni internazionali già approvate sul petrolio e altri beni russi. Inoltre, vengono prese di mira con nuove restrizioni commerciali una trentina di aziende aggiuntive coinvolte nell’aggiramento delle sanzioni, in particolare nel settore dei beni a duplice uso, civile e militare. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Via libera dal Coreper, pronto il 17mo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Approvato il 17mo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca. E Macron mostra i muscoli: "Pronto a schierare l'atomica in Polonia"

Come scrive informazione.it: Via libera nel Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Ue, al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Due Stati membri, a quanto si ap ...

Via libera dell’Ue alle nuove sanzioni per Mosca. Macron: armi nucleari francesi nei Paesi alleati

Scrive lastampa.it: Una escalation di attacchi verbali incrociati che non sembra il più adatto a favorire il dialogo accompagna l'avvicinamento ai primi negoziati diretti tra Russia e Ucraina di giovedì a Istanbul. E men ...

Via libera dei 27 in Ue, 'il lupo non è più strettamente protetto'

ansa.it scrive: BRUXELLES - Via libera da parte dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper II) alla modifica dello status di protezione del lupo, allineando la legislazione dell'Ue alla Convenzione di Berna ...