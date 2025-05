Via libera al nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri Per la prima volta sarà digitale

È stato annunciato un nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri, caratterizzato per la prima volta dall'approccio digitale. Eliminato l'obbligo di presentare tre preventivi e introdotta maggiore flessibilità sui Paesi target. Le associazioni del settore esprimono soddisfazione, dopo le critiche ricevute negli anni precedenti. Scadenza per le domande: 14 luglio.

Via l'obbligo di presentare tre preventivi e più flessibilità sui Paesi target. Associazioni soddisfatte dopo le critiche degli anni passati. Per le domande c'è tempo fino al 14 luglio 🔗Leggi su Gamberorosso.it

Ne parlano su altre fonti

Contributi alle imprese per le certificazioni di qualità: via libera. A disposizione 750mila euro

Si legge su unionesarda.it: La delibera della giunta Todde a sostegno dell’artigianato approvata all’unanimità dalla commissione Attività produttive del Consiglio regionale ...

Concorsi al Comune di Roma, tre bandi per 800 posti: le prove, le posizioni, i requisiti. Come candidarsi

Scrive informazione.it: Arriva l’atteso concorsone del Campidoglio con 808 posti di lavoro, prima parte del piano di assunzioni annunciato per rimpolpare l’organico dei dipendenti… Leggi ...

Via libera a Cerro Maggiore al nuovo regolamento per il verde pubblico

Si legge su legnanonews.com: Il nuovo documento si pone come un vero e proprio manuale e si applica tanto alle essenze pubbliche quando a quelle private Via libera al nuovo regolamento per il verde pubblico in consiglio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.