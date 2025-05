Via Fiorentina bloccata Il traffico cittadino in tilt per i lavori a sorpresa

Via Fiorentina è in subbuglio: il traffico cittadino è andato in tilt a causa di lavori a sorpresa. La vera causa del caos non è tanto il cantiere in sé, ma l’assenza di segnalazioni che ha colto di sorpresa automobilisti e commercianti, generando disagi e malcontento tra chi vive e lavora nella zona.

Non sono i lavori in corso né le chiusure stradali e i possibili disagi che ogni cantiere, di per sé, comporta, a creare scompiglio in via Fiorentina. Ciò contro cui i commercianti puntano il dito è la mancanza di segnalazione per l'apertura di un cantiere che ha bloccato la viabilità "senza preavviso". Né per i negozianti né per tutti gli altri cittadini che si trovano di fronte a uno dei più grandi incroci della città, almeno in parte, sbarrato. Il semaforo tra via Fiorentina e viale Amendola da lunedì dimezza infatti le sue immissioni dall'una e dall'altra parte, con la chiusura al transito delle due corsie di decelerazione e immissione provenendo dal centro e su via Fiorentina verso San Leo. L'improvvisa apertura di un cantiere stradale ha innescato una serie di problematiche legate alla viabilità in una delle arterie principali della città.

