Via Fiorentina ancora cantieri sui sottoservizi | disagi e promesse disattese

Via Fiorentina è nuovamente al centro dell'attenzione per i cantieri sui sottoservizi, che generano disagi per i cittadini e ampliano l'elenco di promesse disattese. A partire da lunedì, il tratto tra Via dell’Orciolaia e l'incrocio semaforico verrà interessato da lavori per le condutture del gas, suscitando malcontento tra gli automobilisti e i residenti.

Via Fiorentina torna ad essere teatro di lavori stradali: da lunedì il tratto compreso tra la svolta di Via dell’Orciolaia e l’incrocio semaforico – proseguendo verso San Leo – è interessato da un nuovo intervento sui sottoservizi, questa volta riguardante le condutture del gas. Secondo quanto riferito dagli operai in loco, i lavori sarebbero stati sollecitati con urgenza dall’amministrazione comunale, proprio nei giorni in cui si svolge la Fiera dell’Oro ad Arezzo Fiere e Congressi. Il risultato è stato il caos: traffico in tilt, disagi per automobilisti e pedoni, malumore tra gli albergatori e i commercianti della zona, già messi a dura prova. E non è finita. I lavori riprendono oggi con restringimenti di carreggiata e limiti di velocità, generando ulteriore confusione. Tutto ciò riapre interrogativi sulla gestione dell’opera e sulle dichiarazioni ufficiali: solo il 27 marzo scorso, l’Assessore agli interventi strategici aveva dichiarato in aula il completamento dei lavori di spostamento dei sottoservizi. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Via Fiorentina, ancora cantieri sui sottoservizi: disagi e promesse disattese

