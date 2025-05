Via Favero Caprini al sindaco | Velocizzare l' espressione del giudizio del Tar

L'area di via Favero rimane al centro del dibattito politico, con richieste bipartisan rivolte al sindaco per accelerare l'espressione del giudizio del TAR. Esponenti di maggioranza e opposizione sollecitano aggiornamenti sulla situazione giuridica, sottolineando l'importanza di chiarire la questione. Per restare informati, iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.

La vicenda dell'area di via Favero continua a essere al centro delle richieste della politica. Nel dettaglio, esponenti di maggioranza e opposizione sono intervenuti per conoscere gli sviluppi sotto il profilo giuridico.

