Via al rilancio | Comuni uniti per il parco

Nuovo patto fra i Comuni di Rho, Pogliano, Pregnana e Vanzago per rilanciare il Plis del Basso Olona. Nato nel 2010 per volontà della giunta provinciale il Parco locale di interesse sovracomunale ha una superficie pari a 268 ettari, è inserito nel contesto dell’alta pianura irrigua, a sud del canale Villoresi e caratterizzato dalla presenza di fontanili e di acque di risorgiva, con attività agricole molto differenziate tra di loro. In questi anni sono state organizzate attività per far conoscere il Plis e progetti per coinvolgere le comunità locali. Ma non basta, tant’è che i quattro Comuni hanno redatto una nuova convenzione dal titolo " Quattro Comuni, un solo parco ", che sarà votata dai consigli comunali e sottoscritta simbolicamente domenica nell’ambito della festa annuale. La convenzione segna l’inizio di un nuovo corso del Plis del Basso Olona, per favorirne il rilancio e la valorizzazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

