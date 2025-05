Vi fermate mai a godervi la vita con i figli? | la domanda di un papà che fa riflettere tutti i genitori

Vi fermate mai a godervi la vita con i vostri figli? Questa è la domanda di un papà americano che invita tutti i genitori a riflettere. Dopo aver festeggiato la fine del percorso universitario della figlia, ha condiviso un messaggio importante: non aspettate le grandi occasioni, ma apprezzate anche i piccoli momenti quotidiani prima che il tempo scivoli via.

Dopo aver aiutato la figlia a fine anno universitario, un padre americano ha condiviso sui social un messaggio rivolto ai genitori: non aspettate le grandi occasioni, godetevi anche i momenti più semplici con i figli. Un invito a rallentare, osservare e custodire la quotidianità, prima che il tempo renda quei gesti ordinari solo ricordi preziosi:"Quando cerchi solo di tenere le cose in ordine con i tuoi figli, è facile dimenticare di assaporare i momenti della loro vita". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Vi fermate mai a godervi la vita con i figli?”: la domanda di un papà che fa riflettere tutti i genitori

Ne parlano su altre fonti

Coniugi trovati morti in casa a Cagliari, fermato il figlio

Da msn.com: trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli, a Cagliari, il 5 dicembre scorso per un presunto avvelenamento: fermato nella notte uno dei due figli, Claudio Gulisano, 44 anni.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Genitori separati in vacanza insieme per i figli - pediatra promuove Meloni

Anche per far capire che se fra i genitori l'amore può finire, resta sempre la stima e il rispetto reciproco.