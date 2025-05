Vertice in Turchia alle 12 l' incontro tra Zelensky ed Erdogan

Oggi alle 12 italiane, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, ad Ankara. L'incontro, annunciato dall'agenzia Anadolu, segna un importante passo nei rapporti tra Ucraina e Turchia, sebbene resti incerta la possibilità di una conferenza stampa congiunta.

Il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Ankara alle 13 ora locale, le 12 in Italia. Lo si legge nel programma ufficiale di oggi di Erdogan diffuso dall'agenzia Anadolu, mentre non è chiaro se i due leader avranno una conferenza stampa congiunta. Secondo quanto riferiscono i media turchi, delegazioni di Mosca e Kiev si incontreranno invece.

Durante un incontro privato a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto al leader ucraino Volodymyr Zelensky di mediare per un accordo di pace con la Russia.