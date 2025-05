Vertice in Turchia al via l' incontro tra Zelensky ed Erdogan Mosca | negoziati rinviati a pomeriggio su richiesta turca

Oggi ad Ankara si svolgerà un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, fissato per le 13 locali. I colloqui con Mosca sono stati rinviati a questo pomeriggio su richiesta della Turchia, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi sulla situazione in Ucraina.

Il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Ankara alle 13 ora locale, le 12 in Italia. Lo si legge nel programma ufficiale di oggi di Erdogan diffuso dall'agenzia Anadolu, mentre non è chiaro se i due leader avranno una conferenza stampa congiunta. Secondo quanto riferiscono i media turchi, delegazioni di Mosca e Kiev si incontreranno invece.

