Vertenza Beko il ministro Urso a Fabriano | Nessuno sarà licenziato pronti investimenti per 300 milioni

Il ministro Urso annuncia a Fabriano che nessuno degli operai della Beko sarà licenziato grazie a investimenti previsti per 300 milioni. Durante l'incontro con i sindacati, Urso ha rassicurato sulla salvaguardia degli stabilimenti italiani, a differenza di quanto avvenuto in altre aree d'Europa, dove si sono registrate chiusure e licenziamenti.

FABRIANO - "Incontro i sindacati qui e a Comunanza, ascoltero' le loro parole. Lo stabilimento di Comunanza e' salvo cosi' come tutti gli atri stabilimenti di Beko Italia, a differenza di quanto accaduto in Europa dove gli stabilimenti sono stati chiusi e gli operai licenziati". Lo ha detto il. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Vertenza Beko, il ministro Urso a Fabriano: «Nessuno sarà licenziato, pronti investimenti per 300 milioni»

