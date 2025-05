Verso una possibile svolta nei negoziati | cauto ottimismo da parte della NATO attesa per la risposta russa

Ripresi i colloqui diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul, mentre Zelensky incontra Erdogan ad Ankara. Rutte: “Se Mosca collabora, possibile svolta nelle prossime ore”.. AntalyaIstanbul, 15 maggio 2025 – “ La palla ora è nel campo della Russia.” Con queste parole il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha espresso un cauto ottimismo riguardo a una possibile svolta nei negoziati per la pace in Ucraina. Parlando all’arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza ad Antalya, Rutte ha dichiarato: “ Dobbiamo vedere cosa accade nei prossimi giorni. Sono ancora cautamente ottimista sul fatto che, se anche i russi sono disposti a collaborare – e non solo gli ucraini, che lo stanno facendo – ci possa essere una svolta nelle prossime ore.” Tornano i colloqui diretti Mosca-Kiev. 🔗Leggi su Puntomagazine.it