Verso Parma-Napoli Conte deve stringere i denti | un big out per la trasferta

A pochi giorni dall'importantissima sfida contro il Parma, il Napoli perde un big: guai per Conte. Impegnata domenica sera alle 20:45, il Napoli prepara la trasferta contro il Parma nella quale non ha alternative se non trovare la vittoria. Il sogno della squadra di Antonio Conte resta quello di fare il bis dopo lo storico risultato di due anni fa e riportare alle pendici del Vesuvio la gioia dello Scudetto. Ad insidiare questo sogno c'è l' Inter di Simone Inzaghi. Il pareggio rimediato contro il Genoa nella scorsa partita ha complicato la posizione degli azzurri, che ora guardano i nerazzurri dalla precaria distanza ravvicinata che li vede sopra per un solo punto. Per il Napoli, dunque, sarà fondamentale fare il pieno e conquistare tutti e 6 i punti rimasti in gioco. E per farlo avrà bisogno dei suoi uomini migliori.

