Verso l' estate | lavori in corso per la spianatura delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa

Con l'arrivo dell'estate, sono partiti i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa. L'intervento, che interessa il tratto tra piazza Baleari e piazza Sardegna, è finanziato dal Comune di Pisa con il contributo della Regione Toscana, per un importo complessivo di circa 64mila euro, mirato a migliorare l'accessibilità e la fruibilità del litorale.

