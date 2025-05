Verso il nuovo ospedale | Via libera ai 200 milioni E in estate le demolizioni

Il nuovo ospedale di Pesaro sta finalmente prendendo forma: arriva il via libera ai 200 milioni di euro da parte del ministero, di cui 180 destinati alla struttura pesarese. Le demolizioni a Muraglia inizieranno entro l'estate, mentre si attende la risposta del Comune per le autorizzazioni necessarie, affrontando anche altre questioni critiche.

La liquidazione di 200 milioni di euro da parte del ministero, di cui 180 per l’ ospedale di Pesaro (gli altri 29 arrivano dal bilancio regionale), l’avvio delle demolizioni a Muraglia entro l’estate, per le quali la Regione ha già inviato al Comune la richiesta di autorizzazioni, ma anche il nodo non ancora sciolto delle comunità psichiatriche da spostare. Sono questi principali punti emersi martedì sera all’incontro pubblico per la presentazione del progetto del nuovo ospedale di Pesaro. Davanti a una nutrita platea di medici, infermieri e amministrativi dell’azienda sanitaria (si erano accreditati in 377, tra cui moltissimi primari), tecnici e politici hanno illustrato le caratteristiche di quella che ormai non si manca di definire "la più grande opera pubblica delle Marche". Sul palco il direttore generale dell’Ast Alberto Carelli, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, gli assessori Francesco Baldelli, Filippo Saltamartini e Stefano Aguzzi, e il dirigente dell’Edilizia ospedaliera Andrea Bartoli, che ha illustrato le peculiarità del progetto: un unico edificio da 70mila metri quadrati che accorperà anche i reparti ora presenti al San Salvatore, per un totale di 382 posti letto che potranno diventare 460 in caso di necessità . 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso il nuovo ospedale: "Via libera ai 200 milioni". E in estate le demolizioni

