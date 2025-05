Verissimo gli ospiti di sabato 17 e domenica 18 maggio | da Amoroso ai finalisti di Amici

Già oggi la redazione social di Verissimo ha svelato chi sono i primi ospiti ufficiali delle puntate che andranno in onda dopodomani, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025. Direttamente dal Serale di Amici 24 arrivano sia Nicolò Filippucci, sia i finalisti di quest’anno: i cantanti Trigno e Antonia e i ballerini Francesco, Daniele e Alessia. L’intervista a Nicolò verrà trasmessa su Canale 5 sabato pomeriggio. Quella ai concorrenti che aspirano alla vittoria finale è invece prevista in scaletta per domenica. In entrambi i casi l’ orario da tenere a mente è fissato per le 16.30. Verissimo, ospiti oggi e domani 17 e 18 maggio 2025. Sempre stando alle anticipazioni fornite su Instagram dalla redazione di Verissimo, nel corso delle puntate di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 saranno ospiti anche Melissa Satta e Alessandra Amoroso. 🔗Leggi su Apmagazine.it

