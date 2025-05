veri esperti in faide familiari harry e meghan avrebbero invitato brooklyn e nicola nella villa a montecito per aiutarli ad affrontare la lite con david e victoria beckham

U na cena a quattro, nella privacy assoluta della villa dei Sussex a Montecito. Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz sono arrivati in auto da soli, cercando di non dare nell’occhio. Ad accogliergli, Harry e Meghan, ansiosi di offrire il loro aiuto alla coppia dopo i violenti disaccorti e il conseguente allontamento da David e Victoria. Meghan, dicono, non ha cucinato. La duchessa, che nell’ultimo episodio del suo podcast ha detto di saper trasformare in un’opera d’arte anche il semplice cibo da asporto, in quest’occasione ha preferito farsi preparare tutte le portate da una ditta di catering. E si è dedicata interamente ai suoi ospiti. Meghan Markle: ondata di critiche sulla serie tv, ma Netflix annuncia la seconda stagione X Harry e Meghan accolgono Brooklyn e Nicola Beckham a Montecito. 🔗Leggi su Iodonna.it

